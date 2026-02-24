رابطةُ العالم الإسلامي تثمّن البيانَ الصادر عن وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية ودول عربية وإسلامية وصديقة بشأن قرارات حكومة الاحتلال في الضفّة الغربية

رحَّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشأن إدانة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها غير القانونية في الضفّة الغربية.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تحذيرَه من التداعيات الخطِرة لتمادي حكومة الاحتلال في انتهاك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مثمِّنًا -في هذا السياق- الالتزامَ الواضحَ والحازمَ الذي عبّر عنه البيان باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات التهجير القسري والضم وتهديداته.
ودعا فضيلتُه المجتمعَ الدوليَّ وكافّة دول العالم المُحِبّة للعدالة والسلام، إلى اتّخاذ التدابير الجماعية والفردية لوضع حدٍّ لانتهاكات حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونداءاتها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و”إعلان نيويورك” لحلّ الدَّولتَين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة، بشأن حقّ الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته، بوصفه السبيلَ الوحيدَ لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يَضمن الأمنَ والاستقرارَ في المنطقة.
