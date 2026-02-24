رئيس جمهورية رواندا يستقبل نائب وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة الرواندية كيجالي.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية رواندا دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيدهما الله-، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعبًا المزيد من التطور والرفاه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية رواندا السيدة أوستا كايتسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية رواندا محمد بن خليل فالوده، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفريقية صقر القرشي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م