رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل نائب وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، الاثنين، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفريقية صقر القرشي.
