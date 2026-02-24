رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يستقبل نائب وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، مساء الاثنين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة بانجي، بحضور وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأفريقية صقر القرشي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م