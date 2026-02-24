جمعية المشورة التراثية بجدة تحتفي بذكرى التأسيس تحت شعار «يوم التأسيس في حب جدة»

البلاد (جدة)

تحت شعار «يوم التأسيس في حب جدة»، أقامت جمعية المشورة التراثية احتفالية وطنية كبرى بمناسبة يوم التأسيس السعودي، جسّدت خلالها عبق التاريخ وأصالة الماضي، في رحلة تراثية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية الراسخة.

افتتح الحفل رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ الدكتور هاشم بن عبدالله النمر، وبحضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكد سعادته في كلمة استهلالية على قيمة هذه المناسبة في ربط الحاضر المزدهر بالجذور التاريخية العريقة للدولة السعودية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الجمعية في صون الموروث الثقافي.

تضمنت الاحتفالية باقة من القصائد الشعرية التي استعرضت تاريخ ملحمة التأسيس والقيم الراسخة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، إلى جانب لوحات فنية غنائية قدمها الأطفال بأسلوب إبداعي يعكس ارتباط الأجيال الناشئة بموروثهم الثقافي.

كما شارك أعضاء الجمعية في أداء “العرضة السعودية”، في مشهدٍ جسّد روح الانتماء والاعتزاز بالموروث الوطني وسط تفاعل بهيج من الحضور.

وعلى هامش الاحتفال، شهدت الجمعية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات الثقافية؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المشورة التراثية ومتحف عبدالرؤوف خليل، تهدف إلى مد جسور التعاون في مجالات حفظ التراث وتوثيقه، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في إبراز العمق التاريخي للمنطقة.

وفي لفتة وفاء، رفعت الجمعية أسمى آيات الشكر والامتنان لداعم الجمعية، سعادة الشيخ محمد يوسف ناغي؛ تقديراً لدعمه السخي ومبادراته الكريمة التي كان لها الأثر البالغ في إنجاح مناشط الجمعية وتحقيق مستهدفاتها في خدمة التراث الوطني.

تأتي هذه الاحتفالية تأكيداً على رسالة جمعية المشورة التراثية في تعزيز الوعي بالتراث السعودي، وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بتاريخ المملكة ومنجزاتها العظيمة في نفوس أفراد المجتمع بمدينة جدة.