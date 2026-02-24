جمعية الإرادة تقيم “سحور الإرادة”.. وتعزيز فرص التمكين لذوي الإعاقة

البلاد (جدة)

تقيم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة فعاليتها الرمضانية السنوية “سحور الإرادة” يوم غد الأربعاء 8 رمضان 1447هـ الموافق 25 فبراير 2026م، في أجواء رمضانية أسرية دافئة تجمع بين الموهوبين من ذوي الإعاقة والداعمين ورجال الأعمال والشركاء ولفيف من المهتمين بقضايا المجتمع.

تأتي هذه الفعالية السنوية في إطار حرص جمعية الإرادة على تعزيز التواصل المستمر، وبناء شراكات فاعلة تدعم التمكين الشامل للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وستشهد الفعالية الكشف عن مفاجأة سارة خلال الحفل، من المتوقع أن تمثل إضافة نوعية تعزز مسيرة الموهوبين وتدعم برامج الجمعية المتنوعة، إلى جانب إعلان رؤية استراتيجية جديدة للجمعية تركز على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة عملها، واستقرارها على المدى الطويل.

وتهدف الرؤية الجديدة إلى توفير بيئة محفزة للإبداع، وتنويع فرص تأهيل وتجهيز الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل، عبر بيئة محفزة متكاملة تناسب الإعاقات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بادغيش، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة، أن “سحور الإرادة” ليس مجرد لقاء رمضاني تقليدي، بل منصة حية تؤكد رسالة الجمعية الأساسية في تمكين الموهوبين وتحويل الإعاقة إلى قوة إبداعية، مع دعم رؤيتها المستقبلية نحو الاستدامة والاستقرار.

وأضاف: «نحرص في هذه الليالي المباركة على تعزيز الروابط الإنسانية والمهنية مع الشركاء والداعمين، لنبني مستقبلاً يعكس إمكانات الموهوبين من ذوي الإعاقة، ويؤكد أن الإرادة الحقيقية لا تعرف حدوداً».