تقديم خدمات الترجمة الفورية متعددة اللغات.. 60 نقطة إرشادية لتسهيل حركة المصلين بالمسجد الحرام

البلاد (مكة المكرمة )

طوّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة الإرشاد الميداني “الفرق الراجلة”، مع تقديم خدمات الترجمة الفورية متعددة اللغات، للوصول إلى الإرشادات داخل المسجد الحرام لجميع المصلين والمعتمرين والزوار بمختلف لغاتهم وجنسياتهم، وذلك في إطار حرصها على تيسير رحلة ضيوف الرحمن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام.

وشهد موسم شهر رمضان المبارك تشغيل منظومة إرشادية متكاملة تضم (60) نقطة إرشادية موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يشرف عليها (360) مرشدًا ميدانيًّا مؤهلًا، يعملون على تقديم الإرشاد المباشر، وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأسهم تطوير منظومة الإرشاد الميداني المدعومة بخدمات الترجمة الفورية واللوحات الإرشادية متعددة اللغات في رفع نسبة المستفيدين من خدمات الإرشاد بنسبة (30%)، وتحسين سرعة استجابة الفرق الميدانية لاحتياجات المصلين والمعتمرين والزوار، دون التأثير على حركة الحشود. وتضطلع الفرق الراجلة بدور محوري في توجيه المصلين والزوار والمعتمرين من الساحات وجنبات المسجد الحرام إلى مختلف المرافق داخل المسجد الحرام، مع الحفاظ على أعلى مستويات التنظيم والانسيابية.

وتتكامل جهود الفرق الراجلة مع المنظومة الإرشادية الشاملة التي تعتمد على اللوحات الإرشادية الذكية المتعددة اللغات، المدعومة بالترميز اللوني والأرقام التعريفية، لتوجيه ضيوف الرحمن نحو المداخل والمصليات والخدمات والمرافق الحيوية، بما يسهم في تسهيل التنقل والارتقاء بتجربة الزائر.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استمرارها في تطوير منظومة الإرشاد الميداني، وتوسيع نطاق خدمات الترجمة والإرشاد، بما يعكس عنايتها بضيوف الرحمن، ويعزز تجربتهم الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام.