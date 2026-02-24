تعميدات مشاريع للمنشآت الصغيرة

البلاد (الرياض)

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن منصة (فرصة) -إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- سجلت منذ إطلاقها فرص وتعميدات تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال، وبلغت قيمة الفرص المعمّدة والمشاريع، التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة عام 2025، أكثر من 2.6 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 122% مقارنة بعام 2024م.

وأوضح الصندوق أن هذا الأداء يعزز مكانة المنصة؛ كإحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في قطاع المنافسات والمشتريات، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الشفافية. وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستفيدين.