الإقتصاد

تعميدات مشاريع للمنشآت الصغيرة

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1447 هـ      24 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن منصة (فرصة) -إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- سجلت منذ إطلاقها فرص وتعميدات تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال، وبلغت قيمة الفرص المعمّدة والمشاريع، التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة عام 2025، أكثر من 2.6 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 122% مقارنة بعام 2024م.
وأوضح الصندوق أن هذا الأداء يعزز مكانة المنصة؛ كإحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في قطاع المنافسات والمشتريات، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الشفافية. وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستفيدين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *