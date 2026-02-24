بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري

البلاد (القاهرة)
عقد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) مساء (الاثنين) لقاءً مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، وذلك في مقر وزارة الثقافة المصرية، على هامش زيارته إلى القاهرة، التي تستمر لعدة أيام، حيث جرى خلال الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
وثمّن آل الشيخ حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان عدد من المبادرات، التي تعكس مستوى التنسيق القائم بين الجانبين. فيما أعربت الوزيرة جيهان زكي عن تقديرها لروح التعاون المثمرة، مشيرةً إلى أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وفي تصريحٍ له عقب الاجتماع، قال تركي آل الشيخ:” اتفقنا أنا والوزيرة على أن يكون شعارنا “نزرع الأمل والبهجة”، ولدينا مفاجآت كبيرة، ونتشارك ذات الرؤية والتوجه.
هناك مفاجآت تخص دار الأوبرا المصرية، حيث سيتم إعداد برنامج كبير لزيارة فناني الدار إلى المملكة بشكل شهري، كما يجري الإعداد لمفاجأة كبيرة جداً في الساحل الشمالي، إضافة إلى مفاجأة تتعلق بالسينما والثقافة في جميع محافظات مصر، وسيكون صيف هذا العام مختلفاً”، مختتماً بأن المصريين محظوظون بوجود هذه الوزيرة.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق الشراكة في المجالات الثقافية والفنية، بما يواكب التوجهات الإستراتيجية للقيادتين، ويعزز الحراك الإبداعي المشترك.
يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها المستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته الحالية إلى القاهرة؛ بهدف تعزيز الشراكات الثقافية والفنية، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين المؤسسات المعنية في المملكة ومصر، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد وصل مساء أمس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله وزير الإعلام المصري السيد ضياء رشوان، وذلك في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.