نمو التجارة الإلكترونية والدولية للمملكة

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1447 هـ      23 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
يشهد قطاع التجارة بكافة أنشطته في المملكة نموًا مستمرًا؛ حيث تجاوز عدد السجلات التجارية للمستثمرين السعوديين 1.8 مليون سجل تجاري، فيما تحقق التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا؛ حيث بلغت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين، وأجرى 60% من مستخدمي الإنترنت في المملكة عمليات شراء إلكترونية.
وتعزيزًا لهذا النمو، أطلق مجلس التجارة الإلكترونية مبادرة لتوفير 650 متجرًا إلكترونيًا مجانيًا، للشركات السعودية متناهية الصغر والصغيرة، في إطار جهوده لترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها التجارية، واستقطاب الشركات للسوق السعودي ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
ويتيح المتجر المجاني لملاك المنشآت واجهة تسهّل إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية، إضافة إلى محتوى تدريبي.
على صعيد التجارة الخارجية، سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة ثاني أعلى مستوى له خلال العام الماضي؛ ليبلغ نحو 184.1 مليار ريال في شهر أكتوبر.

