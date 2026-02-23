مبعوث ترمب يلمح إلى قرب الاتفاق.. تفاؤل أمريكي بقمة بوتين – زيلينسكي

البلاد (واشنطن)

تتسارع التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تفاؤل أميركي بإمكانية إحراز تقدم دبلوماسي خلال أسابيع، مقابل مواقف روسية متشددة واستمرار الهجمات العسكرية على البنية التحتية الأوكرانية.

وأبدى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في مسار المفاوضات، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة قد تحمل أخباراً إيجابية. وأشار إلى أن مقترحات أميركية قيد الإعداد قد تقرّب وجهات النظر بين موسكو وكييف، وربما تمهد لقمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، مع احتمال توسيعها لاحقاً إلى لقاء ثلاثي يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ويتكوف أن ترمب لن يشارك في أي اجتماع ما لم تتوفر فرصة حقيقية لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أنه تلقى من بوتين خطوطاً حمراء واضحة بشأن مطالب روسيا. وجاءت هذه التصريحات بعد جولة مفاوضات ثلاثية عُقدت في جنيف، سبقتها جولة أولى في أبوظبي، إلا أنها لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أن بلاده لن تعرقل مسار السلام، مؤكداً العمل على تحقيق نتائج تفاوضية ملموسة، مع الاستمرار في التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. كما كشف عن خطط لإشراك دول من الشرق الأوسط وتركيا في العملية التفاوضية، في محاولة لتوسيع قاعدة الوساطة الدولية.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات غير مفيدة في ظل مواقفها الحالية، معتبراً أن تلك الدول طرف في النزاع بسبب دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا. ويعكس هذا الموقف رغبة روسية في حصر التفاوض ضمن قنوات محدودة، ما قد يعقّد أي محاولة لتوسيع إطار الوساطة الدولية.

على الأرض، واصلت القوات الروسية هجماتها الواسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مستخدمة عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بينها العاصمة كييف.

وأكدت كييف أن الضربات استهدفت شبكة الطاقة بشكل رئيسي، لكنها طالت أيضاً منشآت مدنية وسككاً حديدية، بينما أعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت خلال أيام قليلة أكثر من ألف طائرة مسيرة ومئات القنابل والصواريخ، في محاولة لإضعاف القدرة الاقتصادية واللوجستية للبلاد، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين وتؤكد أن البنية التحتية الداعمة للجهد الحربي هدف مشروع.