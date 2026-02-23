الأولى

رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

واس (الخرطوم)
هنأ سيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأشاد سيادته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بما حققته المملكة من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة.

كما هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في برقية مماثلة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب سيادته عن أمله أن تشهد المملكة مزيدًا من التقدم والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين.

