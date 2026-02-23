خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة دول بـ«يوم التأسيس»

البلاد (الرياض)

هنّأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز السلام في المنطقة. وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى، التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان، مثمنًا الأواصر الوطيدة والراسخة التي تربط الكويت والمملكة، سائلًا المولى- تعالى- أن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين-أيده الله. كما هنّأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية، مبتهلًا إلى الباري -جلّ وعلا- أن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وهنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن تهنئة له -حفظه الله- بهذه المناسبة، راجيًا من الله- تعالى- أن يديم على المملكة وشعبها الرقي والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة. وقال جلالته:” وأغتنمها مناسبة سعيدة لكي أجدد لكم الإعراب عن بالغ اعتزازي بالعلاقات المتميزة والمترسخة بين المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، التي نحرص سويًا على تعزيزها والارتقاء بها في كافة الميادين، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، وتطلعاتهما إلى المزيد من الرفعة والازدهار”.

ودعا الله- سبحانه وتعالى- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وطول العمر. كما بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للشعب السعودي باطراد الازدهار والرفاه، داعيًا الله- العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بالصحة والعافية والسعادة. كما هنّأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بالدعاء إلى البارئ -جلّ وعلا- بأن يديم على المملكة المناسبات السعيدة، ويكتب لها الاستقرار الدائم والتقدم المتنامي. وهنأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني الأخوية، والتمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بدوام الرخاء والرفعة، وللعلاقات الراسخة بالمزيد من التطور والارتقاء. وثمن فخامته موقف المملكة المشرف والمناصر للشعب الفلسطيني، ونجاحها التاريخي في اعترافات دول مهمة بالدولة الفلسطينية المستقلة.