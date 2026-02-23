تمويلات مصرفية وكفالات .. 461 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البلاد (الرياض)

تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمنظومة تمويلية متكاملة؛ لتعزيز دورها كركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

في هذا الإطار تأتي حزمة ضمانات التمويل، التي أصدرها برنامج (كفالة) خلال العام الماضي 2025م، بإجمالي تمويل تخطى 19.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 5% مقارنةً بالعام 2024، استفاد منها 5,463 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وطبقًا للرئيس التنفيذي للبرنامج وعضو مجلس الإدارة همام هاشم، اعتمد البرنامج منذ انطلاقه وحتى نهاية 2025م، أكثر من 73 ألف كفالة، بإجمالي نحو 131 مليار ريال، مؤكدًا حرص البرنامج على دعم وتمكين قطاع التمويل.

في هذا السياق، سجّل إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل أعلى مستوياته عند (446.9) مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، محققًا نموًا سنويًا 36%، بزيادة (117.7) مليار مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.