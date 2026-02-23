تعزز نشر المحتوى الشرعي الموثوق.. 40 شاشة متعددة اللغات في الحرمين الشريفين

البلاد (مكة المكرمة)

تكثّف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها التقنية والتوعوية خلال شهر رمضان، عبر منظومة متكاملة من الشاشات التفاعلية الذكية متعددة اللغات، التي تبث محتوًى شرعيًّا وإرشاديًّا موثوقًا، وتنتشر في مواقع متعددة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى خدمة القاصدين، وتعزيز تجربتهم الإيمانية في الشهر الفضيل.

تأتي هذه المبادرة- التي تنفذها وكالة الأمن الفكري بالرئاسة- مواكبةً للكثافة الكبيرة التي يشهدها الحرمان الشريفان خلال شهر رمضان، حيث تُمكّن الزوار والمعتمرين من الوصول السريع إلى الفتاوى والإرشادات الشرعية بلغاتهم المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني، وتصحيح المفاهيم، وتمكين القاصدين من أداء عباداتهم على بصيرة وطمأنينة.

وأوضح وكيل وكالة الشؤون الفكرية والتوعوية الشيخ علي بن حامد النافعي، أن الشاشات التفاعلية، تمثل أحد المسارات التقنية الحديثة، التي سخّرتها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن في الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنها توفر محتوىً شرعيًا موثوقًا وميسرًا، يراعي تنوّع اللغات والثقافات، ويعزّز قيم الوسطية والاعتدال، مبينًا أن عدد الشاشات التفاعلية يتجاوز (40) شاشة، وتقدّم محتوىً شرعيًا متنوعًا بأكثر من (50) لغة عالمية، وتنتشر في عددٍ من المواقع الحيوية داخل المسجد الحرام، تشمل توسعة المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة. وأكد أن هذه الخطوة، تأتي ضمن منظومة رقمية متكاملة، تعمل عليها رئاسة الشؤون الدينية خلال موسم رمضان، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات التوعوية، واستثمار التقنيات الحديثة في نشر العلم الشرعي الرصين؛ وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وأشار إلى أن الرئاسة تشهد خلال شهر رمضان حراكًا تقنيًّا ومعرفيًّا متناميًا، عبر عددٍ من النقاط الميدانية داخل الحرمين الشريفين، ضمن حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تهيئة بيئة تعبدية ميسّرة، وتوسيع نطاق نشر الهدايات للعالمين عبر أدوات رقمية حديثة ومحتوى شرعي معاصر يخاطب مختلف الفئات وبلغاتهم؛ إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه الشاشات التفاعلية منذ بداية شهر محرم وحتى الآن تجاوز (50,000) مستفيد ومستفيدة، بمتوسط يومي يبلغ نحو (250) مستفيدًا ومستفيدة، في مؤشرٍ يعكس فاعلية المبادرة، واتساع أثرها التوعوي والمعرفي داخل الحرمين الشريفين.