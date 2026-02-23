بتوجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الوطبان يصدر قرارات ترقية 125 فردًا من منسوبي كلية الملك فهد الأمنية

البلاد (الرياض)
بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان قرارات إدارية بترقية 125 فردًا للرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.
وأعرب اللواء الوطبان عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبّرًا عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على دعمه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.