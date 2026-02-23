انطلاق النسخة الثالثة من مركاز البلد الأمين “مكة تُلهم العالم”

البلاد (مكة المكرمة)
انطلقت، فعاليات النسخة الثالثة من “مركاز البلد الأمين”، التي تنظّمها أمانة العاصمة المقدسة تحت شعار “مكة تُلهم العالم”، وذلك في ضاحية سموّ، جوار بوابة مكة المكرمة، في إطار مبادرة ثقافية وتنموية تعزّز الشراكات المجتمعية، وتُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وجودة الحياة في العاصمة المقدسة.
وأكّد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود أن مركاز البلد الأمين يُجسِّد نموذجًا تشاركيًا تنمويًا يقوم على العمل المشترك بين مختلف القطاعات، ويهدف إلى تحقيق أثرٍ مستدامٍ يتجاوز حدود المبادرات المؤقتة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة البيئة في مكة المكرمة.
وأوضح خلال كلمته في المركاز، أن الشراكة في هذا المسار تُبنى بمفهومٍ مختلف يقوم على التكامل بين الجهات، وتوحيد الجهود، واستثمار الموارد بكفاءة، بما ينعكس على مستوى الجودة والعائد والأثر المجتمعي، مشيرًا إلى أن أي إيراد إضافي سيتم تخصيصه لدعم المبادرات التنموية في مكة المكرمة، وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.
وأبان أن مركاز البلد الأمين ليس حدثًا عابرًا، بل مشروعٌ مستدامٌ يُراد له أن يمتد أثره لسنواتٍ طويلة، ويُسهم في ترسيخ مفهوم الشراكات الفاعلة، وتحويل الأفكار إلى منجزات تنموية ذات أثر ملموس.