الملحقية الثقافية في لندن تحتفي بذكرى مرور 299 عامًا على تأسيس الدولة السعودية بحضور قرابة 400 ضيف

واس (لندن)
احتفت الملحقية الثقافية السعودية في لندن بذكرى مرور (299) عامًا على تأسيس الدولة السعودية، في مناسبة وطنية أُقيمت بمقر الملحقية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور قرابة (400) ضيف من الطلبة والمقيمين السعوديين، إضافةً إلى ضيوف من جنسيات متعددة، وذلك في إطار إبراز العمق التاريخي للدولة السعودية، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لتجسيد معاني الفخر بتاريخ الوطن، ثم عرض مرئي تناول سيوف الدولة السعودية ورمزيتها التاريخية.
وتضمّن البرنامج كلمةً للقائم بأعمال الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المشرف على ملحقية إيرلندا الدكتورة مشاعل السلامة، أكدت فيها أن يوم التأسيس يمثل محطة وطنية لاستحضار جذور الدولة الراسخة الممتدة لقرابة ثلاثة قرون، وأنه قصة بناءٍ ارتكزت على الإيمان والعلم والعمل، مشددةً على أن الطلبة السعوديين في الخارج امتدادٌ لهذه المسيرة المباركة، وأن إنجازاتهم العلمية تمثل ركيزةً في مسار تنمية الوطن.
وشهدت الفعالية قصيدة وطنية وقصة وطنية استعرضتا محطات من تاريخ الدولة الممتد، إلى جانب فقرات تفاعلية اشتملت على أسئلة ومسابقات وجوائز للحضور، أعقبها إقامة أركان متنوعة عكست ثراء الموروث الثقافي لمناطق المملكة، شملت ركن الأزياء التراثية، وركن الأدوات التراثية، وركن الألعاب الشعبية، وركن الحناء، وركن التلوين والجداريات، وركن التعبير للوطن، وركن “لوحة من أين أنت” للتعريف بمناطق المملكة البارزة، إضافةً إلى أركان للتصوير، والضيافة والتوزيعات.
وتولى تنظيم المناسبة أكثر من (40) متطوعًا ومتطوعة، أسهموا في استقبال الحضور، وتنظيم الصفوف والمقاعد، والإشراف على المسرح والأركان، وتجهيز المطبوعات والتصاميم الخاصة بالاحتفال، وإعداد بطاقات التعريف، وتأمين مستلزمات الضيافة، وتنفيذ أعمال التوثيق والتغطية الإعلامية، إلى جانب التنسيق العام لفقرات البرنامج.
وشهدت الأركان التفاعلية والمسابقات مشاركة واسعة من الحضور، في أجواء عكست الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية، وأكدت حرص أبناء الوطن في الخارج على إحياء يوم التأسيس بما يجسد عمق تاريخ المملكة وهويتها الوطنية، ويعزز قيم الوحدة والتلاحم بين السعوديين داخل المملكة وخارجها.
وفي ختام الحفل، أعرب المنظمون عن شكرهم لسفارة المملكة العربية السعودية في لندن، وللملحقية الثقافية، على دعمهما لهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن الاحتفاء بيوم التأسيس يمثل محطةً لاستحضار مسيرة البناء والعطاء، وترسيخ معاني الفخر بالانتماء للوطن.
