“الشؤون الإسلامية” تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور على 80 ألف مستفيد في الأرجنتين

واس (بوينس آيرس)
دُشّن في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 3 رمضان 1447هـ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حاتم الغامدي، ووكيل شؤون الأديان لدى الحكومة الأرجنتينية بيلار بوسكا، إلى جانب عددٍ من المسؤولين ورؤساء المراكز الإسلامية.
ويبلغ إجمالي الكمية المخصصة للتوزيع (20) طنًا من التمور الفاخرة يستفيد منها نحو (80,000) شخص في مختلف المدن والمناطق الأرجنتينية، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة المسلمين حول العالم وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن الإنساني.
وعبّر عدد من الحضور وممثلو المراكز الإسلامية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 120 دولة حول العالم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 70 دولة ضمن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمّس حاجاتهم.