نمو قياسي للصادرات غير النفطية.. 70.2 % فائض الميزان التجاري للمملكة

البلاد (الرياض)

حققت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا 19.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق له.

وواصل فائض الميزان التجاري السعودي معدلاته بأعلى وتيرة، حيث سجل في نوفمبر الماضي ارتفاعًا 70.2% على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات غير البترولية خلال نوفمبر (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 4.7%، في حين سجلت السلع المعاد تصديرها ارتفاعًا كبيرًا بلغ 53.1%، نتيجة ارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 81.9% ، في علامة بارزة على تقدم التنويع الاقتصادي بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز النمو الكلي.