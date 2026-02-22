الإقتصاد

أكدت وزارة الطاقة أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية لا يجوز ممارستها دون الحصول على التراخيص النظامية؛ بهدف تعزيز أمن وموثوقية إمداداتها، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.

أصدرت الهيئة العامة للموانئ ترخيصًا موحدًا للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمرًا أجنبيًا معتمدًا لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في موانئ المملكة ، ما يعزز كفاءة القطاع وجودة الخدمات التشغيلية المقدمة وفق أفضل الممارسات الدولية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه أمرًا تنفيذيًا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على ​الواردات من ⁠جميع البلدان، وذلك بعد قرار المحكمة العليا إبطال الرسوم الدولية الشاملة التي كان قد فرضها سابقًا، وتشكل إحدى ركائز سياسته الاقتصادية.

