 منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية

البلاد (جدة)
تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس 26 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.
يأتي هذا الاجتماع بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”، في إطار مخططاتها غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.