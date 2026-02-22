منصة «دليل المصلي» تجربة رقمية متكاملة.. بدء التسجيل في الاعتكاف بالحرمين الشريفين

البلاد (مكة المكرمة )

حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موعد بدء التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للرجال والنساء خلال شهر رمضان عبر موقعها الإلكتروني.

وأفادت الهيئة بأن الاعتكاف يبدأ من تاريخ 20/ 09/ 1447هـ، وينتهي عند 30/ 09/ 1447هـ.

وحثت الهيئة الراغبين في الاعتكاف على الدخول عبر موقعها، وتسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد أو الدخول عبر نفاذ للمواطنين والمقيمين، ثم اختيار موقع الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

وأضافت أن الخطوات التالية للتسجيل تشمل الموافقة على الشروط واستكمال البيانات وتقديم الطلب، على أن يتم مراجعة الطلبات وفقاً للطاقة الاستيعابية.

إلى ذلك، أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة”دليل المُصلي” بوصفها تجربة رقمية متكاملة تُعنى بإثراء رحلة القاصدين في الحرمين الشريفين، عبر موقع إلكتروني تفاعلي، يدعم سبع لغات عالمية، ويهدف إلى تعزيز الارتباط بالعبادة، وتيسير الوصول إلى المحتوى الإيماني، من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR) المتوفرة في المصليات.

وأوضحت الهيئة أن المنصة توفر مجموعة من المحتويات الرقمية، تشمل نسخة إلكترونية من المصحف الشريف سهلة التصفح ومترجمة إلى عدة لغات، إلى جانب مكتبة متكاملة للأذكار والأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مصنفة وفق الأوقات والمناسبات، إضافة إلى محتوى مرئي تعليمي يوضح صفة العبادات بأسلوب مبسط، يسهم في تمكين القاصدين من أدائها على الوجه الصحيح.

وأفادت أن”دليل المُصلي” يدعم سبع لغات عالمية هي: العربية، والأردية، والإنجليزية، والتركية، والفرنسية، والملايوية، والإندونيسية، بما يعزز شمولية الخدمات الرقمية المقدمة، ويسهم في تحسين جودة التجربة الإيمانية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكدت الهيئة أن هذه المنصة تأتي ضمن جهودها لتوظيف التقنية الحديثة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات رقمية نوعية، تسهم في التيسير عليهم وإثراء تجربتهم التعبدية.