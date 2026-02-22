ملتقى التكامل والاستثمار .. تمكين المشاريع الصناعية الريادية والناشئة

البلاد (الرياض)

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية خططها لتمكين المشاريع الصناعية الريادية والناشئة، وتعظيم أثرها في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة ، حيث نظمت مؤخرًا ملتقى التكامل والاستثمار الصناعي بالرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.

وشاركت الوزارة وجهات منظومة الصناعة في لقاءات للتعريف بخدماتها وممكناتها المقدمة؛ لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.



يستهدف الملتقى ربط روّاد الأعمال والمستثمرين بالفرص الواعدة في القطاع، واستعراض ممكنات منظومة الصناعة لدعم المشروعات الناشئة والريادية ،وشهد الملتقى استعراضا لأفكار مشروعات لـ15 من روّاد الأعمال، وتقديم استشارات في دراسات الجدوى، والتشغيل والتمويل، والتسويق.

وعلى هامش الملتقى، تجول المهندس خليل بن سلمة في أجنحة الملتقى، حيث اطلع على الخدمات والمبادرات، التي تقدمها جهات المنظومة لروّاد الأعمال الصناعيين.