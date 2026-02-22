الأولى

سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1447 هـ      22 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

واس (مسقط)

هنّأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بالدعاء إلى البارئ -جلّ وعلا- بأن يديم على المملكة المناسبات السعيدة، ويكتب لها الاستقرار الدائم والتقدم المتنامي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *