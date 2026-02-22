سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

هنّأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بالدعاء إلى البارئ -جلّ وعلا- بأن يديم على المملكة المناسبات السعيدة، ويكتب لها الاستقرار الدائم والتقدم المتنامي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م