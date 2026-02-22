الرياضة

جولة يوم التأسيس.. نيوم يصعق الخليج بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1447 هـ      22 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

صعق فريق نيوم نظيره الخليج، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس” الثالثة والعشرين من «دوري روشن».

وشهد اللقاء حالة نادرة في الملاعب السعودية؛ حيث انقطع التيار الكهربائي خلال مجريات المباراة.

وقال الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر منصة «إكس»: «عادت الأضواء … وعادت معها الإثارة، استئناف المباراة بعد انطفاء الكهرباء».

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوم إلى النقطة 31 في المركز الثامن، فيما حل الخليج في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *