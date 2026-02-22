جولة يوم التأسيس.. نيوم يصعق الخليج بهدف قاتل

البلاد (جدة)
صعق فريق نيوم نظيره الخليج، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس” الثالثة والعشرين من «دوري روشن».
وشهد اللقاء حالة نادرة في الملاعب السعودية؛ حيث انقطع التيار الكهربائي خلال مجريات المباراة.
وقال الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر منصة «إكس»: «عادت الأضواء … وعادت معها الإثارة، استئناف المباراة بعد انطفاء الكهرباء».
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوم إلى النقطة 31 في المركز الثامن، فيما حل الخليج في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.
في #جولة_التأسيس .. لاكازيت يسجل الهدف الأول لنيوم عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 87.#الخليج 0 × 1 #نيومpic.twitter.com/1ve69W0mfi#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_نيوم | #الخليج_نيوم@SPL| @mosgovsa | @NEOMSportsClub | @Khaleejclub
