النصر يقسو على الحزم برباعية.. ويتصدر ” روشن”

البلاد (جدة)
عاد فريق النصر لصدارة دوري روشن من جديد، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على ضيفه الحزم برباعية ، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس الثالثة والعشرين من البطولة.
جاء هدف التقدم للنصر مبكرًا عبر قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، وضاعف النصر النتيجة في الدقيقة 30، بعد هجمة منظمة انتهت عند كومان، الذي ترجم العمل الجماعي بهدف ثانٍ أكد سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللقاء. واستمر التفوق النصراوي في الشوط الثاني، حيث خطف أنجيلو الأضواء في الدقيقة 77، بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب بطريقة أعادت إلى الأذهان لمسات الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قبل أن يسكن الكرة الشباك بهدف مبهر.
وقبل النهاية بدقائق، عاد رونالدو ليختتم الرباعية في الدقيقة 79، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.
بهذا الفوز، رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، في المقابل، توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
في #جولة_التأسيس .. #كريستيانو_رونالدو يسجّل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 12.#النصر 1 × 0 #الحزمpic.twitter.com/f7j8nJBoJr #صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الحزم | #النصر_الحزم@mosgovsa | @SPL | @alhazem_fc | @AlNassrFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 21, 2026
في #جولة_التأسيس .. كينقسلي كومان يسجل الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 29.#النصر 2 × 0 #الحزمpic.twitter.com/pWznNeyQYV#صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الحزم | #النصر_الحزم@mosgovsa | @SPL | @alhazem_fc | @AlNassrFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 21, 2026
في #جولة_التأسيس .. أنجيلو يسجّل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 76.#النصر 3 × 0 #الحزمpic.twitter.com/fG5fY82LxW#صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الحزم | #النصر_الحزم@mosgovsa | @SPL | @alhazem_fc | @AlNassrFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 21, 2026
في #جولة_التأسيس .. #كريستيانو_رونالدو يضيف الهدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 78.#النصر 4 × 0 #الحزمpic.twitter.com/bgy4fNjKQ0#صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الحزم | #النصر_الحزم@mosgovsa | @SPL | @alhazem_fc | @AlNassrFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 21, 2026