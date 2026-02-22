الدوري الإنجليزي.. فوز ليفربول وفولهام وكريستال بالاس

البلاد (جدة)
فاز فريق ليفربول على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب “سيتي غراوند” بمدينة نوتنغهام، ضمن الجولة الـ(27) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده النقطي إلى (45) نقطة في المركز السادس، فيما تجمَّد رصيد نوتنغهام فورست عند (27) نقطة في المركز الـ(17).
وتغلَّب فريق فولهام على مضيفه سندرلاند بنتيجة (3-1)، على ملعب “النور” بمدينة سندرلاند، ليصعد للمركز العاشر في الترتيب العام بـ(37) نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز الـ(12) بـ(35) نقطة.
وتغلَّب فريق فولهام على مضيفه سندرلاند بنتيجة (3-1)، على ملعب “النور” بمدينة سندرلاند، ليصعد للمركز العاشر في الترتيب العام بـ(37) نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز الـ(12) بـ(35) نقطة.
وفي مباراة ثالثة، تفوَّق فريق كريستال بالاس على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، على ملعب “سيلهرست بارك” بالعاصمة لندن، ليصل للنقطة الـ(35) في المركز الـ(13)، فيما يوجد ولفرهامبتون في المركز الأخير بعشر نقاط فقط.
https://twitter.com/i/status/2025600705482961227