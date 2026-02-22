الرياضة

التعادل يحسم كلاسيكو الهلال والاتحاد في ” روشن”

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس الـ 23 من «دوري روشن»، ليفقد الهلال صدارة ترتيب المسابقة لصالح غريمه النصر.

افتتح البرازيلي مالكوم شريط أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة الثامنة من عمر المباراة إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه حسن كادش لاعب الاتحاد، ليكمل العميد المباراة بـ10 لاعبين.

نجح الاتحاد في خطف هدف التعادل في الدقيقة 53 بعد عرضية رائعة من مهند الشنقيطي، حولها حسام عوار بضربة رأسية متقنة إلى شباك ياسين بونو.

وكان سالم الدوسري قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في المباراة؛ حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن استبسل دانييلو بيريرا وأبعد الكرة عن مرماه، ليؤكد على قدرة الاتحاد الدفاعية رغم النقص العددي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 54 في المركز الثاني، فيما جاء الاتحاد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

