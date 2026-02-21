المحليات

وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ

صحيفة البلاد 5 / رمضان / 1447 هـ      21 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)
أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.
وتضمن الدليل إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام وسائل النقل العام ومحطة القطار والمركبات الخاصة والأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.
ويوضح دليل المعتمرين اللوحات الإرشادية على الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.
