الرياضة

في روشن.. الشباب يعبر ضمك بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1447 هـ      21 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق الشباب فوزَا مهمًا على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس الـ 23 من عمر دوري روشن.

ويعد هذا اللقاء الأول للشباب مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الجزائري نور الدين بن زكري، خلفاً للإسباني إيمانويل ألغواسيل.

سجل ثلاثية الشباب كل من عبد الرزاق حمد الله وسعد بالعبيد ويانيك كاراسكو في الدقائق 18 و58 و84، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق فالنتين فادا في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة في المركز الـ 13، فيما تجمد رصيد ضمك عند 15 نقطة في المركز الـ 16 بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *