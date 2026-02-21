سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند: انضمام المملكة للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI يجسد الثقة الدولية المتزايدة في القدرات التقنية للمملكة clock-icon

البلاد (نيودلهي)

عدّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند هيثم بن حسن المالكي، انضمام المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم إلى عضوية الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي محليًا ودوليًا.

وأوضح السفير المالكي في تصريح له أن هذا الانضمام يأتي تتويجًا للدعم الذي تحظى به “سدايا” من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “الهيئة” -حفظه الله-، لتحقيق إستراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، بشكل يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على هذه التقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن وجود المملكة في هذا التجمع الدولي الكبير سيسهم في مشاركتها بصياغة التنظيمات والسياسات العالمية التي تضمن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية، مبينًا أن هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة الدولية في النقاشات العالمية التي ترسم مستقبل هذه التقنيات وتدعم التعاون الإستراتيجي المتنامي لها مع المنظمات الدولية.