رئيس سدايا: المملكة أول دولة عربية تنضم لشراكة (GPAI) بما يؤكد دورها الريادي في الاستخدام المسؤول والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي

واس (نيودلهي)
أكّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في “سدايا” إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) يُجسّد خطوة إستراتيجية تُرسّخ مكانتها عالميًا، وتعكس التزامها بربط الأولويات الإقليمية بالمسؤولية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رئاسته وفد المملكة في جلسة خاصة بشراكة GPAI أثناء أعمال مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في الهند.
وأوضح معاليه أن المملكة تُعد أول دولة عربية تنضم إلى هذا التجمع الدولي الذي يعمل تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ بما يؤكد دورها الريادي في تعزيز الاستخدام المسؤول والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها الفاعلة في صياغة مستقبله على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المساهمات في مرصد الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة (OECD)، حيث أسهمت بأكثر من 60 سياسة، بما يعكس دورها المؤثر في دعم الأطر الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة.
وأفاد معاليه أن المملكة تعمل على تعميق تعاونها الإستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال توسيع نطاق مرصد حوادث الذكاء الاصطناعي ليشمل منطقة الشرق الأوسط؛ بما يسهم في تعزيز الفهم الإقليمي لمخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة والمعايير الدولية.
ولفت النظر إلى أن هذه الشراكة سوف تُعزّز من ريادة المملكة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب مبادراتها النوعية، ومنها ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي، الذي تبنّته 53 دولة إسلامية، ويهدف إلى ترسيخ المبادئ الأخلاقية وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة بما يخدم الإنسان والمجتمع.