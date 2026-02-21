الرياضة

انطلاق بطولة العُلا الرمضانية لكرة القدم 2026

5 / رمضان / 1447 هـ      21 فبراير 2026

 

البلاد (العُلا)
انطلقت اليوم منافسات بطولة العُلا الرمضانية لكرة القدم 2026، التي ينظمها نادي العُلا، على ملعب الصخيرات بمحافظة العُلا، بمشاركة (8) فرق رياضية من مختلف أحياء ومراكز المحافظة؛ ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تستهدف تنمية الحراك الرياضي وتعزيز مشاركة الشباب خلال شهر رمضان المبارك.
وشهدت انطلاقة البطولة احتفالية رياضية متكاملة، وسط حضورٍ جماهيري وتفاعلٍ لافت من محبي كرة القدم بالمحافظة، تخللتها ألعاب وفعاليات مصاحبة، إلى جانب تخصيص أقسام للأسر المنتجة، في أجواء مجتمعية تعكس روح التلاقي خلال الشهر الفضيل.
وتهدف البطولة إلى إيجاد بيئة رياضية تنافسية تُمكّن المواهب الشابة من إبراز قدراتها الفنية في أجواء منظمة، تُسهم في تنمية مهاراتهم، وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي والروح الرياضية بين المشاركين.
وتأتي إقامة البطولة في إطار البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم القطاع الرياضي بالمحافظة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، وترسيخ مكانة العُلا بوصفها وجهة متنامية لاستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية.
وتُقام مباريات البطولة يوميًا خلال الفترة المسائية، وتستمر المنافسات حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
