القادسية يتخطى الأخدود برباعية في دوري روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق القادسية فوزًا مثيرًا على نظيره الأخدود، برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في جولة يوم التأسيس الـ 23 بدوري روش.
سجل اللاعب كينيونيس هدفا لفريق القادسية في الدقيقة 13، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الدقيقة 29، كانت هناك تسديدة من كينيونيس تصدى لها الحارس صامويل، أعقبها محاولة متابعة من ماتيو ريتيجي، والكرة تمر بجانب المرمى.
وتمكن اللاعب جوليان كينيونيس من تسجيل الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 34، مستغلا كرة عائدة من العارضية، ليحولها بصدره لداخل الشباك.
وأدرك فريق الأخدود التعادل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب كريستيان باسوجوج.
وعاد القادسية ليتقدم مجددا في المباراة مع حلول الدقيقة 50، عن طريق اللاعب المدافع وليد الأحمد، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، ليحولها برأسية لداخل الشباك.
وجاء الهدفين الثالث والرابع لفريق القادسية عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس في الدقيقتين 74 و87.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 50 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط بالمركز السابع عشر.
