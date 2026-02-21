الفيحاء يتغلب على التعاون في ” روشن”

البلاد (جدة)

حقق فريق الفيحاء فوزًا مثيرًا على نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس الـ 23 بدوري روشن.

وكاد أن يسجل التعاون هدفا مبكرا في الدقيقة 10، بعدما حول مارتينيز عرضية من الجانب الأيسر برأسه، لكن الكرة تُخطئ المرمى وتخرج بعيدا.

وفي الدقيقة 26، سدد فاشون ساكالا تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة لتحرم الفيحاء من الهدف الأول.

وتمكن فريق الفيحاء من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44، من ركلة حرة سددها بنجاح اللاعب بنزية، وسط محاولة فاشلة من حارس التعاون.

وأضاف فاشون ساكالا الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 52، بعد عرضية رائعة من الجانب الأيمن، حولها بتسديدة مباشرة لهدف في شباك حارس مرمى التعاون.

وسجل هدف تقليص الفارق لفريق التعاون اللاعب روجير مارتينيز في الدقيقة 74.

وعاد التعاون في الدقيقة 79 محرزا هدف التعادل في مرمى الفيحاء عن طريق اللاعب طريق محمد الدوسري.

وعاد فاشون ساكالا ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريق الفيحاء في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 26 نقطة بالمركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة بالمركز الخامس.