الرياضة ماتياس: رغم مواعيد رمضان حققنا الانتصار

بدر النهدي (جدة) قال ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي بعد لقاء فريقه في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن السعودي أمام النجمة: رمضان كريم على الجميع. كان تحديا غير متوقع، والنجمة سبب لنا صعوبات. وأرجع ماتياس ذلك لمواعيد خوض اللقاءات في رمضان الذي دائماً ما يكون هناك اختلافات في المواعيد سواء في التدريبات أو في النظام الغذائي. وأضاف: المهم أننا حققنا الانتصار أمام النجمة، واعتقد انه كان مستحقا؛ لما قدمه اللاعبون من أداء جيد، وتحديداً في القسم الثاني من المباراة. والجميل في فريقي أن هناك تنوعا في مشاركة اللاعبين، وأنا سعيد لأداء اللاعب أتنجانا؛ لما يقدمه من تطور، ولاعبو الفريق بشكل عام يقاتلون من أجل تقديم أفضل ما لديهم.