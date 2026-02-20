الرياضة

في جولة يوم التأسيس.. الرياض يعبر الخلود بثنائية

البلاد (جدة)

حقق نادي الرياض فوزًا مهمًا على مضيفه الخلود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس في إطار جولة يوم التأسيس ضمن المرحلة الـ23 من دوري روشن السعودي.

سجل ثنائية الرياض كل من تيدي ليا أوكو ولياندرو أنتونيس في الدقيقتين 2،و6 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الرياض إلى 16 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة في المركز الـ 14 بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

 

 

