في جولة يوم التأسيس.. الرياض يعبر الخلود بثنائية

حقق نادي الرياض فوزًا مهمًا على مضيفه الخلود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس في إطار جولة يوم التأسيس ضمن المرحلة الـ23 من دوري روشن السعودي.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الرياض إلى 16 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة في المركز الـ 14 بجدول ترتيب دوري روشن.
تيدي أوكو يسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 2#الخلود 0 × 1 #الرياضpic.twitter.com/zDXmeQd0TR#صحيفة_البلاد | #وزارة_الرياضة | #نادي_الخلود | #نادي_الرياض | #الخلود_الرياض@AlRiyadhFC | @AlKholoodClub | @SPL
لياندرو أنتونيس يضيف الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 6#الخلود 0 × 2 #الرياضpic.twitter.com/ZYymAYdi7X#صحيفة_البلاد | #وزارة_الرياضة | #نادي_الخلود | #نادي_الرياض | #الخلود_الرياض@AlRiyadhFC | @AlKholoodClub | @SPL
