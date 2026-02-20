الرئيسية
في جولة” يوم التأسيس”.. الاتفاق يحسم مواجهة الفتح برباعية مقابل ثلاثة
صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1447 هـ      20 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الفتح  برباعية مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميسن  ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي “جولة يوم التأسيس”.

سجل رباعية الاتفاق” خالد الغنام و فرناندو باتشيكو “بالخطأ في مرماه” وجورجينهو فينالدوم ومدالله العليان في الدقائق 18، 23، 36 و 48.

في المقابل سجل لفريق الفتح” مراد باتنا “هدفين” وسفيان بن دبكة في الدقائق 44 و 45 و 71 من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 38 نقطة ليحتل المركز السادس، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند 24 نقطة في المرتبة العاشرة.

 

 

 

 

