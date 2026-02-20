في جولة” يوم التأسيس”.. الاتفاق يحسم مواجهة الفتح برباعية مقابل ثلاثة

البلاد (جدة)
حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الفتح برباعية مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميسن ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي “جولة يوم التأسيس”.
سجل رباعية الاتفاق” خالد الغنام و فرناندو باتشيكو “بالخطأ في مرماه” وجورجينهو فينالدوم ومدالله العليان في الدقائق 18، 23، 36 و 48.
الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 38 نقطة ليحتل المركز السادس، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند 24 نقطة في المرتبة العاشرة.
