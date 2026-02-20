في جولة يوم التأسيس.. الأهلي يقسو على النجمة برباعية

البلاد (جدة)
قلب فريق الأهلي الطاولة على ضيفه فريق النجمة برباعية مقابل هدف في لقاء الجولة رقم 23 “جولة التأسيس” الذي جمع بينهما في جدة، بدوري روشن.
تقدم النجمة بهدف للاعبه لازارو ماركيز في الدقيقة 27 من عمر المباراة. وأهدر إيفان توني مهاجم الأهلي ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن فالانتين أتانغا من تعديل النتيجة وتسجيل هدف الأهلي الاول مع الدقيقة 48.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لفيليب كاردوسو لاعب النجمة مع الدقيقة 59 من عمر المباراة.
واستطاع إيفان توني تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 69 قبل أن يعود ليسجل الثالث مع الدقيقة 87، واضاف الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 90+ 4، ليواصل صدارته لهدافي دوري روشن.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة قبل مباراته السبت ضد الاتحاد.
وفي المقابل استمر النجمة متذيلاً لجدول ترتيب روشن برصيد 8 نقاط.
