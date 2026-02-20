الرئيسية
رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور الـ16 بأبطال آسيا للنخبة
صحيفة البلاد      20 فبراير 2026
البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهتي دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجمع بين الأهلي والدحيل القطري، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 2 مارس على استاد عبدالله بن ناصر بن خليفة بالدوحة، فيما تُلعب مواجهة الإياب يوم 9 مارس على ملعب الإنماء في جدة، لتُحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عبر مجموع المباراتين.

وانتهت منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة “منطقة الغرب”، والهلال في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل دون أي خسارة.

واحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

