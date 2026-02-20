الإقتصاد

رئيس وزراء الهند يلتقي رئيس “سدايا” خلال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026

صحيفة البلاد      20 فبراير 2026

 

البلاد (نيودلهي)

التقى دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، مساء أمس، رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وذلك خلال أعمال القمة التي تستضيفها الهند حاليًا.

وأعرب رئيس “سدايا” عن شكره وتقديره لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند على استضافة بلاده قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026، وما حظي به المشاركون من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن تنظيم القمة يعكس التزام الهند بدعم التعاون الدولي في مجالات التقنية المتقدمة، وحرصها على بناء شراكات فاعلة تسهم في تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان

