الرئيس الأمريكي يؤكّد أن مجلس السلام سيحقق إنجازات كبيرة في غزة

صحيفة البلاد      20 فبراير 2026

البلاد (واشنطن)

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مجلس السلام سيحقق إنجازات كبيرة في غزة رغم الأوضاع المعقدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام” اليوم في واشنطن.


وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام، كما أعلنت تسع دول عن التعهد بتقديم 7 مليارات دولار حزمة مساعدات لغزة، فيما وافقت خمس دول أخرى على نشر قوات ضمن قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

