إيفان توني يعزز صدارته لهدافي دوري روشن

الرياضةإيفان توني يعزز صدارته لهدافي دوري روشن صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1447 هـ 20 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) عزز الانجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، من صدارته لقائمة هدافي دوري روشن السعودي، بتسجيل ثلاثية في مواجهة فريقه أمام نظيره النجمة في لقاء الجولة 23 “جولة التأسيس”. ونجح توني في تسجيل “هاتريك” ثالث له بقميص الأهلي في دوري روشن هذا الموسم في شباك النجمة، بعدما نجح في التوقيع على ثلاثيتين اخريين في شباك كل من الخليج والاتفاق. ورفع توني رصيده إلى 23 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي روشن بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الثنائي كريستيانو ورنالدو لاعب النصر، وجوليبان كيبنونيس نظيره في القادسية.