 إنزاغي: مباريات قوية تنتظرنا في شهر رمضان 

محمد الجليحي (الرياض)

اكد مدرب الهلال لكرة القدم، الإيطالي “سيموني إنزاغي” على أهمية لقاء الغد أمام فريق “الاتحاد”، ضمن منافسات جولة “يوم التأسيس” في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه أعد الفريق بشكل جيد، ويهدف إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

ووصف فريق الاتحاد بالفريق المنظم، ويعتبر من أقوى الفرق السعودية، وأكد على رغبته بمواصلة الصدارة والفوز بالمباراة، وأنهم يحتاجون إلى التركيز العالي خلال مجريات المواجهة.

وتحدث إنزاغي عن الاستعداد الجيد لهذه المباراة، وقال: يتبقي لنا تدريب أخير سنحدد من خلاله قائمة الفريق لمباراة الغد، واشاد الإيطالي بمستويات لاعبيه المتصاعدة، خاصة سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، خصوصا في الجوانب الجماعية.

وأوضح “إنزاغي” أن الفريق سيخوض في شهر “رمضان” ثماني مباريات في أكثر من بطولة، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير، مؤكدًا أن لكل مباراة حساباتها الخاصة، وأنهم يركزون حاليًا على مباراة الغد.

وفي ختام حديثه، أبدى “إنزاغي” سعادته باللاعبين المنضمين في الفترة الشتوية، قائلًا: “أنا سعيد بمستواهم بالتدريبات، وفي المباريات التي يشاركون فيها، وآمل أن يستمروا على ذلك”.