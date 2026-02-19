وزير السياحة يفتتح “فندق راديسون المدينة” لتعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة

البلاد (المدينة المنورة)
افتتح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب، فندق راديسون المدينة، المُمكّن من صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- حيث يأتي افتتاح الفندق في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة في المدينة المنورة، ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير المعروض السياحي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب أن افتتاح فندق راديسون المدينة يعكس التزام صندوق التنمية السياحي بتمكين مشاريع نوعية تلبي احتياجات الزوار.
وقال: “تواصل المملكة العمل على تطوير قطاع الضيافة في مختلف المناطق، بما يضمن تقديم تجارب إقامة منوعة ترتقي بتجربة الزائر، وتدعم النمو المستدام لقطاع السياحة، لا سيما في المدن ذات الأهمية الدينية والتاريخية مثل المدينة المنورة”.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن الصندوق يواصل أداء دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، من خلال تمكين المشاريع التي تُحدث أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا ملموسًا، مبينًا أن افتتاح الفندق يمثل نموذجاً لدور صندوق التنمية السياحي في تمكين الاستثمارات السياحية المتنوعة، ودعم القطاع الخاص لتطوير مشاريع فندقية تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة.
ويمتد فندق راديسون المدينة -المُصنّف من فئة 4 نجوم- على مساحة تتجاوز 2,300 متر مربع ويضم 165 غرفة بجانب مسجد قباء، فيما يبعد نحو 12 دقيقة بالسيارة من المسجد النبوي الشريف، و20 دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ما يجعله خيارًا مناسبًا لزوار المدينة والمعتمرين، ويشمل مطعمًا يستقبل النزلاء والزوار، ومساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى مرافق رياضية، كما يُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم منظومة السياحة والضيافة، بما يعزز جاهزية المدينة المنورة لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار والمعتمرين خلال السنوات المقبلة.
يأتي هذا المشروع ضمن محفظة المشاريع السياحية التي يُمكّنها صندوق التنمية السياحي في منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة، حيث أسهم الصندوق في تمكين أكثر من 130 مشروعًا سياحيًا في المدينة المنورة، بإجمالي مساهمة تتجاوز 1.5 مليار ريال، وبطاقة استيعابية تزيد على 2,100 غرفة فندقية، وذلك تأكيدًا لدوره في تمكين الاستثمارات السياحية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 203