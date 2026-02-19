نائب أمير منطقة مكة يطّلع على خطة “أمانة جدة” لشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة، أمين مُحافظة جدة الأستاذ صالح التركي.
واستمع سموه إلى شرح عن خطة الأمانة لشهر رمضان التي تركز على تعزيز سلامة الغذاء، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، وتحسين المشهد الحضري، بما يواكب الكثافة السكانية الموسمية وتوافد المعتمرين والزائرين على المحافظة.
وتكثف أمانة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية ومنشآت الصحة العامة، خصوصًا تلك المرتبطة بالأنشطة الرمضانية، وذلك من خلال جولات تفتيش منتظمة تستهدف الأسواق والمراكز التجارية، والواجهة البحرية، والمحاور الرئيسة.
