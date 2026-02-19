ميرسك تستثمر في «حاويات جدة»

البلاد (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن استحواذ مجموعة ميرسك العالمية على حصة بنسبة (37.5%) في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، في خطوة تجعل من جدة إحدى أهم بوابات ميرسك لتعزيز الربط بالأسواق المحلية وشبكتها البحرية العالمية.

ويعزز هذا التوجه اندماج الميناء ضمن المنظومة التشغيلية لميرسك وخدماتها المباشرة، مما يسهم في زيادة أعداد السفن وحاويات المسافنة، ويعزز مكانة ميناء جدة الإسلامي، وجاذبية المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحورًا لربط القارات الثلاث.