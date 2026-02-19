السياسة

سمو وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا الاتحادية

3 / رمضان / 1447 هـ      19 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)

في إطار تبادل الرسائل الخطية بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، المتضمنة تهنئة الجانبين بمناسبة الاحتفاء بمرور (100) عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، تسلّم -نيابةً عن سمو وزير الخارجية-نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، رسالةً خطيةً، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.


وجرى خلال الاستقبال تبادلُ التهنئة بمناسبة مرور (100) عام على إقامة العلاقات، واستعراضُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

