رسميًا.. “الاستئناف” تقبل احتجاج الوحدة وتمنحه نقاط مباراة العلا

البلاد (جدة)

قضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بقبول استئناف الوحدة بشأن الاحتجاج المقدم حول عدم نظامية مشاركة لاعب العلا ماتيا ناستاسيتش، في المواجهة التي جمعت الفريقين بتاريخ 22 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2025–2026.

وأقرت اللجنة ثبوت مخالفة نادي العلا للائحة الانضباط والأخلاق، مؤكدة عدم أهلية مشاركة اللاعب في اللقاء، ما ترتب عليه إلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق العلا خاسرًا بنتيجة (3-0) لصالح الوحدة.

كما ألزمت اللجنة نادي العلا بدفع غرامة مالية قدرها 37.500 ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب إيقاف مدير فريق العلا محمد عبدالله صنيتان المطيري لمدة شهرين عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وقررت لجنة الاستئناف إعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف التي سددها نادي الوحدة، استنادًا إلى مواد لائحة الانضباط والأخلاق المعمول بها.